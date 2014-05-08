Милиция назвала имена подозреваемых в организации массовых беспорядков в Одессе

В Одессе милиция задержала несколько человек, подозреваемых организации массовых столкновений в Одессе 2 мая, во время которых погибли проукраинские и пророссийские активисты.

6 мая был задержан Сергей Долженков, который с 2009 по 2012 год работал оперуполномоченным Одесского горуправления милиции, "известный в городе по кличке "Капитан Какао", и занимался "организацией массовых беспорядков через Интернет", сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, по подозрению в активном участии в подготовке массовых беспорядков задержаны Николай Серебряков (при попытке пересечь границу), депутат Одесского горсовета, бывший сотрудник милиции Сергей Бовбалан и Артем Давыдченко.

Сейчас милиция проводит расследование, разоблачение и задержание других организаторов трагических событий, а также ищет источники финансирования организации массовых беспорядков.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Затем активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В этом здании начался пожар, в результате которого также погибли люди. В целом погибли 46 человек, более 200 были ранены.

Также напомним, что бывший вр.и.о. начальника ГУ МВД в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи, подозреваемый в причастности беспорядкам, сбежал из Украины и объявлен в розыск.

Фото: dumskaya.net