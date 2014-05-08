Яценюк о русском языке: мы готовы к дискуссии, но ее заглушает стрельба автоматов

Премьер Арсений Яценюк заявил, что правительство готово в рамках внесения изменений в Конституцию поддержать норму о предоставлении русскому и другим языкам статус специального, однако языковой вопрос – это не единственное, что волнует украинцев.

Об этом он рассказал в эфире 5 канала, сообщает УНИАН.

"Я был вчера под Славянском – в 7 км от Славянска. Остановились машины, вышли люди, мы начали говорить. Они сказали, чего они хотят – реальных изменений и не хотят коррупции. Вот что хотят люди. Вопрос языка даже не вспоминали", - сказал Яценюк.

Однако, по его словам, правительство готово вести диалог о языке. "Дайте мне факт, что кто-то был наказан за то, что говорил по-русски, что закрылись СМИ, которые издавались на русском, - сказал премьер и отметил, что правительство готово предложить местным властями право предоставлять статус специального языка русскому и другим языкам при сохранении украинского, как единственного государственного.

Яценюк подчеркнул, что правительство готово к широкому диалогу – по языку, истории, культуре.

"Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк… Мы ездим, имеем концепцию, мы предложили конституционные изменения, мы предложили территориальные полномочия для общин, мы дали возможность обсудить вопросы истории, языка, культуры. Необходимо децентрализовать власть, принять новые Налоговый и Бюджетный кодексы. Об этом мы готовы вести дискуссию. Но иногда она заглушается стрельбой российских автоматов", - сказал Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что Яценюк и и.о. президента Александр Турчинов обратились к украинцам с предложением о проведении круглых столов, на которых можно было бы найти компромисс и консенсус, но при этом заметили, что люди, причастные к убийствам и пыткам, под амнистию не попадут.