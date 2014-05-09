Тымчук предупредил о провокациях в Краматорске: террористы завезли 20 кг тротила

В Краматорске на День Победы высока вероятность провокаций и диверсий со стороны пророссийских террористов.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативной информации группы "Информационное Сопротивление", 9 мая в Краматорске высока вероятность провокаций и диверсий с целью дестабилизации и без того сложной обстановки в городе", - написал он.

"Так, сегодня пророссийские террористы без всякой необходимости переложили брусчатку на подходах к Вечному огню в центре города. Ранее в данный район города, по нашим данным, было завезено до 20 кг тринитротолуола (тротила)", - предупредил Тымчук.

"Завтра близ "Вечного огня" намечены праздничные мероприятия с участием ветеранов войны. Просим жителей города соблюдать предельную осторожность во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы", - добавил он.

Напомним, о высокой террористической угрозе в Краматорске и Славянске также заявили глава СБУ Валентин Наливайченко и министр внутренних дел Арсен Аваков.