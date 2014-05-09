Яценюк потребовал от России отозвать диверсантов и отказать в поддержке сепаратистам

Украинский премьер Арсений Яценюк считает, что Россия должна отозвать свои диверсионные группы и перестать поддерживать сепаратистов. Только это будет самым лучшим путем к диалогу.

Об этом он рассказал в эфире 5 канала, сообщает УНИАН.

"Лучший путь к диалогу – чтобы Российская Федерация не поддерживала сепаратистов и террористов. Как только она отзовет свои диверсионные группы, перестанет финансировать и помогать им, в Украине будет тишина, мир и спокойствие", - сказал глава правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что Яценюк с подозрением отнесся к "примирительным" заявлениям президента РФ Владимира Путина, сделанным 7 мая, ждет от России провокаций и дал поручение правоохранителям усилить меры безопасности на День Победы.