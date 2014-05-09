В СНБО рассказали подробности пожара на телебашне в Киеве: классическая диверсия

Заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар назвала возгорание кабелей в колодцах телебашни классической диверсией.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Логика российских спецслужб до сих пор базируется на учении Ленина о первоочередных "почте, телефоне, телеграфе". Еще вчера правоохранительные структуры взяли под усиленную охрану телевышку и другие объекты критической инфраструктуры в Киеве.

На территорию "карандаша" на Сырце диверсантам попасть не удалось. Поэтому, по предварительным данным, подожгли кабели в колодце, доступ к которому есть с улицы, бросив внутрь зажигательную смесь. Знают о таких колодцах только профи... Классическая диверсия. За несколько часов локализовали пожар и восстановили вещание телеканалов. Все уже в эфире", - написала Сюмар.

Между тем, глава КГГА Владимир Бондаренко рассказал о причинах возгорания технических средств на НТКУ и отметил, что это не диверсия, а короткое замыкание.

"Это не диверсия. Пожар возник из-за короткого замыкания. Не было никакого взрыва", - отметил Бондаренко.

Он заверил, что этот пожар будет ликвидирован в ближайшее время.

По его словам, что на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая ночью около 4:00 произошло возгорание кабелей в тоннелях между киевской телебашней и помещением Национальной телерадиокомпании Украины.

Спасатели сообщили о серьезном ущербе, нанесенном огнем и сетуют на сложность операции по тушению пожара в связи с тем, что в шахтах, в которых горят кабеля, напряжение в 350 вольт.

Также сообщалось, что несколько украинских телеканалов: Интер, Первый национальный, Мега, Энтерфильм, К1, К2, НТН, Гамма и Хsport по неизвестным причинам прервали вещание через спутник.