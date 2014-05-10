В Мариуполе сегодня объявили день траура

Сегодня, 10 мая, в Мариуполе объявлен день траура в связи с гибелью людей во время кровавых событий в День победы, 9 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мариупольского горсовета.

"В связи с трагическими события 9 мая 2014 года, которые повлекли гибель людей, в городе Мариуполе 10 мая 2014 объявлен днем траура", -

Местные власти также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что 9 мая в ходе антитеррористической операции в Мариуполе были уничтожены 20 боевиков и четверо взяты в плен.



Также известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.



10 мая утром в Мариуполе Донецкой области военных Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.



Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".