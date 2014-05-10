Евросоюз может направить в Украину полицейскую миссию - СМИ

Представители стран - членов Евросоюза обсудят вопрос о возможности направления в Украину миссии в рамках Европейской политики безопасности и обороны.

Об этом сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает 5 канал.

По словам дипломата, вопрос о направлении миссии будет обсуждаться в понедельник, 12 мая, на заседании Комитета по вопросам политики и безопасности, а также на Совете иностранных дел ЕС.

"Было несколько запросов от украинской власти о помощи в сфере проведения реформ в сфере безопасности, а также о помощи в сфере реформирования полиции и системы правосудия", - отметил собеседник.

Он также напомнил, что ранее министры иностранных дел уже поднимали вопрос о возможном направлении миссии ЕС в Украину, и подчеркнул, что на заседании Комитета по вопросам политики и безопасности будет обсуждаться предыдущий отчет о том, насколько такая миссия возможна, какие могут быть у нее задачи и состав.

"Но пока еще слишком рано говорить о каких-то деталях", - добавил дипломат.

Вместо этого он отметил, что миссия ЕС могла бы состоять из представителей полиции и судебной системы с целью помощи в проведении реформ в этих отраслях общественной жизни.

"НАТО изучает возможность помощи в том, что они называют реформами в сфере безопасности, мы со своей стороны изучаем то, как можно наилучшим образом дополнить эти усилия", - сказал собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" начали подготовку "экстренного плана" помощи Украине на случай "газовой войны" с Россией.