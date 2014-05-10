В НАТО рассказали о давлении России на Молдову

В НАТО заявили о подстрекательстве Москвой пророссийских сил в Молдове в то время, пока Украина борется с сепаратистами на востоке страны.

Об этом заявил заместитель генсенка НАТО Александр Вершбоу, передает Радио Свобода.

По его словам, Молдова ощутила "усиленное давление" в связи с кризисом в Украине.

Также Вершбоу призвал Москву уважать территориальную целостность этой страны и отметил, что НАТО отнесется "крайне отрицательно" к любым попыткам сблизить непризнанный режим Приднестровья с Россией.

Вершбоу также заверил, что возможности для усиления военной мощи Молдовы будут обсуждаться во время его ближайшего визита в Кишинев.

Как известно, Молдова не является членом НАТО, но участвует в программе Альянса "Партнерство ради мира", основанной в 1994 году.

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