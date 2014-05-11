АП об угрозе вторжения в Украину: Россия разрисовала бронетехнику под "миротворцев"

Часть российской бронетехники, находящейся на границе Украины, раскрашена в цвета миротворческих сил ООН.

Об этом на брифинге заявил и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский, отвечая на вопрос о том, известно ли ему о намерениях России ввести так называемых "миротворцев" на основании результатов ''референдумов" сепаратистов на Донбассе, пишет "Украинская правда".

По словам чиновника, миротворцы могут быть введены только на основании решения Совета Безопасности ООН, "а все остальное - это будут не миротворцы, а оккупанты".

"Да, действительно, на территории РФ находится целая колонна бронетехники, разрисованная в цвета ООН, действительно, там все еще ​​есть военные подразделения", - заявил Пашинский.

"Поэтому мы будем расценивать любое вторжение, как военную агрессию, и реагировать на это как на военную агрессию ", - добавил он.

Напомним, несмотря на заявления Владимира Путина об отводе войск, российские военные все еще находятся возле границ Украины: смотрите фото, опубликованное НАТО.