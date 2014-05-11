Европа осудила "референдум" на востоке Украины: трагедия приближается

Европейские политики отреагировали на проведение незаконного "референдума", организованного сепаратистами Донецкой и Луганской областей.

Донецкую и Луганскую области ждут печальные экономические последствия.

Глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере заметил: "Суматоха, вызванная деятельностью сепаратистов и пророссийских бандформирований, рискует полностью разрушить экономику Донбасса. Трагедия приближается", - написал он.

Он также заметил, что ждет фальсификации результатов голосования, потому что "нет способа узнать даже явку".

Президент Франции Франсуа Олланд тоже осудил проведение "референдумов", назвав их недействительными.

По мнению французского лидера, голосование в Донецке и Луганске "не имеет смысла" и единственные выборы, которые признает страна — это выборы президента Украины 25 мая, сообщает РИА Новости.

МИД Великобритании назвал "прискорбным" проведение "референдума" в Донецкой и Луганской областях о статусах этих регионов.

"У всех украинцев будет реальная возможность высказать демократическим путем свое мнение на предстоящих президентских выборах 25 мая", — цитирует представителя британского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

"Задача сейчас — сделать так, чтобы свободные и справедливые выборы прошли в спокойной и стабильной обстановке. Если этому процессу будут препятствовать, будут последствия, о которых говорилось в заявлении Олланда и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель от 10 мая. Великобритания согласна с тем, что мы должны все вместе работать над обеспечением стабильности, безопасности и процветания региона", — подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что донецкие сепаратисты уже заявили: результаты "референдума" в области не означают отделения региона от Украины и его присоединения к России, а являются "декларацией о законном праве".