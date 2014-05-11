Новый рейтинг кандидатов в президенты: Порошенко первый, Тимошенко - третья

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, большинство избирателей проголосовало бы за нардепа Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая по заказу ТСН.

Порошенко готовы поддержать более 40% опрошенных. Вторым в рейтинге оказался Сергей Тигипко - у него 9% процентов. За ним - Юлия Тимошенко с почти таким же результатом.

Остальные кандидаты в порядке снижения рейтинга расположились так - Олег Ляшко, Анатолий Гриценко, Ольга Богомолец, Михаил Добкин, Петр Симоненко, Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.

Иначе выглядит рейтинг кандидатов, если вопрос звучит так: "За кого вы могли бы проголосовать?" Респондентам дали возможность выбирать сразу несколько фамилий. Петр Порошенко и здесь оказался впереди, а вот далее голоса распределились неожиданно.

Второе место занял Анатолий Гриценко - у него 29% поддержки. За ним Богомолец, Ляшко, Тигипко - с почти 27% голосов. Юлия Тимошенко на шестой позиции. За ней - Тягнибок, Добкин, Симоненко. У Дмитрия Яроша - нулевая поддержка.

Опрос проводился по заказу канала 1+1 компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая. Метод опроса: компьютеризированные телефонные интервью (CATI) со звонками на мобильные телефоны.

Выборка случайная, репрезентативна для населения Украины в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Погрешность не превышает 3.5% для выборки в целом или 9.0% для одного региона.

Более подробные результаты опроса смотрите здесь.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 25 мая.