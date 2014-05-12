Главного милиционера Мариуполя Андрощука освободили из плена

Начальник милиции Мариуполя Валерий Андрощук освобожден.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Освободили захваченного 9 мая в Мариуполе Валерия Андрощука. Дай Бог ему здоровья! Спасибо всем, кто помог", - отметил он.

Напомним, 10 мая стало известно о похищении Андрощука. 11 мая появилась информация о том, что "народный суд" так называемой Луганской народной республики приговорил начальника милиции к смерти, приговор якобы был исполнен.

Однако накануне народный депутат Олег Ляшко заявил, что начальник милиции Мариуполя жив, но находится в тяжелом состоянии.