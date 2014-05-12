"Референдум" сепаратистов на Донбассе: продолжение от Кремля следует

12 мая 2014, 12:22

Вариантов развития событий не так уж много...

"Референдум" в захваченном Славянске

 Референдумный фарс на Донбассе стал лишь промежуточным этапом большой российской игры на юго-востоке Украины. Ее продолжение будет заметно отличаться от крымского сценария.

На Донбассе России не удалось повторить крымский фокус с референдумом. Сепаратисты так и не смогли взять Восток целиком под свой контроль, и даже в пределах Луганской и Донецкой областей отыграть свой спектакль у них получилось лишь в областных центрах и еще в десятке городов. А Харьков и вовсе отказался от этой затеи. Псевдоплебисцит прошел под аккомпанемент АТО, а заход силовиков в Красноармейск заставил организаторов референдума свернуть свою бурную деятельность. Сиквел оказался значительно хуже первой части, разыгранной в Крыму.

Не было сомнений, что инициаторы референдума нарисуют внушительные результаты в пользу самостоятельности так называемых "Донецкой и Луганской республик" - получилось под 90% и выше. Как нет сомнений и в том, что он прошел вне законодательного поля, и его "результаты" не будут иметь юридической силы. Голосование на улицах, за себя и того парня, да еще и по собственноручно изготовленным бюллетеням – все это даже до статуса соцопроса не дотягивает. А параллельно проводившийся референдум о присоединении Донбасса к Днепропетровщине и вовсе превратил затеянное сепаратистами действие в фарс.

Референдумный этап стал проигрышным и для украинской власти. За месяц с момента объявления сепаратистами о намерении провести "плебисцит", руководство страны не смогло ни добиться его отмены, ни навязать свой сценарий реализации. Инициатива консультационного опроса 25 мая застряла в Верховной Раде. А проведение АТО на востоке все больше напоминает лечение народными средствами тяжелобольного, нуждающегося в срочном оперативном вмешательстве. Наладить диалог с лидерами региона Банковой тоже не удалось. Ринат Ахметов не только не стал мешать "референдуму", но и через заявление группы "Метинвест" в унисон с Владимиром Путиным призвал власть прекратить АТО, пообещав защищать жителей Донбасса силами народных дружин из числа работников металлургических предприятий.

В то же время, стоит отметить, что провал референдумной затеи вынуждает инициаторов менять сценарий на ходу. Донецкие сепаратисты уже констатировали, что голосование лишь должно было решить право региона на самоопределение, а его результаты не повлияют на статус области. Продолжение последует, но его план пока не утвержден. Очевидно, с этим связана и пауза, взятая Кремлем, где решили подождать с комментариями до объявления итогов "волеизъявления". Хотя ранее оценивали происходящее в Украине с рекордной оперативностью, порой даже опережая события. Впрочем, резкой смены риторики российских спикеров ожидать не стоит, инструментов для поддержания дестабилизационного градуса на юго-востоке Украины на высокой отметке у них достаточно.

В отличие от России, Запад о непризнании так называемых референдумов заявил еще задолго до 11 мая. И такое единогласие вкупе с примененными и обещанными агрессору санкциями даже привели к тому, что Владимир Путин попытался доказать свою непричастность к волнениям на территории соседа, публично порекомендовав сепаратистам повременить с референдумом. Правда, сделал это неубедительно – войска от границ с Украиной, вопреки заявлениям, не отвел, а в Москве открыл избирательные участки для украинских трудовых мигрантов, желающих отдать свой голос за "независимость" Донбасса.

Возможных вариантов продолжения борьбы за самостоятельность "народных республик" не так уж много. Либо будет развиваться референдумная линия, и уже в ближайшее время "народные" губернаторы и мэры заявят о проведении повторных плебисцитов с подкорректированными вопросами. Либо, заручившись признанием воскресного референдума со стороны России, двинутся в направлении построения "самостоятельного государства", и 25 мая в восточных областях будут выбирать своих президента, парламент и писать Конституцию для Донбасса.

Уже сейчас понятно, что инициированные и.о. президента и премьером национальные круглые столы, первый раунд которых анонсируют на этой неделе, в нынешней ситуации вряд ли будут иметь успех. Восток демонстрирует намерения диктовать условия, а не искать компромисс, а Киев пока не смог заявить о себе с позиции силы. Да и рассматриваемые в качестве панацеи президентские выборы 25 мая, вовсе не станут таковыми, поскольку в Кремле не намерены капитулировать в войне на украинском фронте в этот день.

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