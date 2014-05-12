Луганские сепаратисты "нарисовали" 96% поддержки и просят ООН признать их "независимость"

Сепаратисты из самопровозглашенной "Луганской народной республики", которые 11 мая провели незаконный "референдум" о статусе области, хотят обратиться в ООН с просьбой о международном признании.

Об этом заявил пресс-секретарь т.наз. "армии юго-востока" Василий Никитин, сообщает РИА Новости.

"Мы готовим только обращение к ООН и мировому сообществу о признании", — сказал сепаратист.

В то же время сепаратисты т.наз. ЛНР не исключают возможности проведения референдума о присоединении к России, заявил Никитин.

Комментируя информацию о том, что в ближайшее время возможно проведение еще одного референдума, на который будет вынесен вопрос о присоединении к Российской Федерации, Никитин сказал: "Особо важные вопросы должен обсуждать весь народ "Луганской народной республики". Если такое решение будет (о необходимости проведения референдума о присоединении к России — Ред.), то соответственно воля народа будет приведена в действие".

Сепаратисты утверждают, что за независимость Луганской области на вчерашнем "референдуме" проголосовали 96% избирателей, заявил "председатель ЦИКа" Александр Малыхин, сообщает УНИАН.

По его словам, явка на "референдум" составила 75% - 1 млн 375 тыс. 295 человек. Из них "за" проголосовали 96%, "против" независимости региона — 3,9%.

Ранее "Главред" сообщал, что глава незаконного "ЦИК" сепаратистской ДНР Роман Лягин заявил, что они не будут проводить второй этап "референдума" о статусе региона - присоединения к России или по вопросу объединения Луганской и Донецкой республик.