Аваков рассказал об освобождении из плена боевиков начальника милиции Мариуполя

Аваков прокомментировал освобождение из плена боевиков начальника Мариупольской городской милиции.
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о состоянии начальника Мариупольской городской милиции Валерия Андрущука, которого удалось освободить из плена боевиков, и опроверг информацию о том, что за его освобождение было заплачено выкуп в 200 тыс. долларов.
Об этом Аваков заявил журналистам в Харькове, пишет Украинская правда.
По словам главы МВД, сегодня Андрущука прооперировали.
"Прошла сегодня операция, состояние тяжелое, но мы в оптимизме… Дай Бог, он будет идти на поправку", - сообщил Аваков.
В то же время министр опроверг информацию о том, что за освобождение Андрущука был уплачен выкуп в 200 тыс. долларов, отметив при этом, что имело место посредничество "некоторых авторитетных людей".
"Мы его (Андрущука - ред.) освободили. Как - об этом мы скажем чуть позже. Ни о каких деньгах и прочем вульгарном обмене здесь речь не идет. О посредничестве некоторых людей авторитетных - идет. И я им за это благодарен", - добавил он.
Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня нардеп и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что за освобождение из плена Андрущука было заплачено 200 тыс. долларов выкупа.