Аваков рассказал об освобождении из плена боевиков начальника милиции Мариуполя

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о состоянии начальника Мариупольской городской милиции Валерия Андрущука, которого удалось освободить из плена боевиков, и опроверг информацию о том, что за его освобождение было заплачено выкуп в 200 тыс. долларов.

Об этом Аваков заявил журналистам в Харькове, пишет Украинская правда.

По словам главы МВД, сегодня Андрущука прооперировали.

"Прошла сегодня операция, состояние тяжелое, но мы в оптимизме… Дай Бог, он будет идти на поправку", - сообщил Аваков.

В то же время министр опроверг информацию о том, что за освобождение Андрущука был уплачен выкуп в 200 тыс. долларов, отметив при этом, что имело место посредничество "некоторых авторитетных людей".

"Мы его (Андрущука - ред.) освободили. Как - об этом мы скажем чуть позже. Ни о каких деньгах и прочем вульгарном обмене здесь речь не идет. О посредничестве некоторых людей авторитетных - идет. И я им за это благодарен", - добавил он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сегодня нардеп и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что за освобождение из плена Андрущука было заплачено 200 тыс. долларов выкупа.