Депутат Госдумы: горняки Донбасса против присоединения к России

Оппозиционный депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что значительная часть жителей Донбасса против присоединения Донецкой области к России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве по итогам визита в Донецкую область, сообщает Укринформ.

"Значительная часть пролетариата Донбасса против присоединения к России, прежде всего, как раз горняки", - сказал депутат Госдумы.

Пономарев напомнил, что существует официальная позиция Независимого профсоюза горняков Донбасса, которая отражает позицию рабочего класса.

"Есть официальная позиция Независимого союза горняков Донбасса, которые против присоединения к России. Потому что в России, в соседней Ростовской области, шахты закрыты. Если шахты на Донбассе работают, то люди это видят", - отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что донецкие сепаратисты не только попросились в Россию, но насмешили Европу и Америку, наложив "санкции" и запретив въезд президенту США Бараку Обаме и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.