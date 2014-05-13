Яценюк: Россия должна прекратить использовать газ, как новый тип оружия

Украина готова к рыночным отношениям с партнерами, однако Россия дожна прекратить использовать газ, как новый тип оружия.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, сообщили в пресс-службе Кабмина.

По словам премьера, украинское правительство имеет очень четкую позицию относительно газового соглашения с Россией.

"Мы направили российскому "Газпрому" предарбитражную ноту и призвали безотлагательно пересмотреть соглашение. Если Россия откажется, мы встретимся в суде в Стокгольме. Осталось менее 20 дней. И это последнее предупреждение России сесть за стол переговоров и найти решение", - подчеркнул Яценюк.

Также он заверил, что Кабмин ценит усилия Еврокомиссии в отношении проведения трехсторонней встречи между министрами и Комиссарами по вопросам энергетики Украины, Евросоюза и России.

Украинская сторона, напомнил Яценюк, направила российскому "Газпрому" официальное письмо с перечнем требований.

"В том случае, если Россия предложит цену на газ в 268 долларов за тысячу кубических метров, которая уже была установлена ​​на первый квартал этого года, Украина в десятидневный срок оплатит газ. Но в первую очередь мы должны подписать соглашение", - отметили в Кабмине.

Как сообщал "Главред", в украинском правительстве уже заявляли о готовности судиться с российским "Газпромом" из-за цены на газ, установленной для Украины.

В свою очередь, Россия назвала свои условия пересмотра контракта.