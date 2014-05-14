В Раде призвали остановить милитаризацию украинского общества

Сегодня в Верховной Раде по инициативе 15 народных депутатов Украины от разных фракций было создано межфракционное объединение "За мир и стабильность".



Как сообщает УНИАН, комментируя цели и задачи нового объединения, его председатель – Виталий Грушевский - заявил, что "к большому несчастью ситуация в стране идет исключительно по наклонной. То, что раньше мы не могли себе представить даже в кошмарном сне, стало суровой реальностью: стремительная милитаризация настроений украинского общества похоже уже перешла свой Рубикон. Люди на улицах говорят только о войне. Когда раньше кто-то произносил в качестве пожелания слова "мира над головой" - все это казалось серым и банальным, зато сегодня именно мир над головами украинцев является единственной и главной ценностью".

Также политик заметил, что именно хорошо понимая возможные последствия, он с коллегами принял решение создать это объединение.



"Оно открыто для всех депутатов. Главная цель одна: как можно быстрее вернуть мир и спокойствие в дома граждан Украины. Сесть немедленно за переговоры все тем, кто еще может и уполномочен их вести, убрать напряжение между людьми. Вот это сейчас главное, все остальное уже просто не имеет смысла", - подытожил Виталий Грушевский.