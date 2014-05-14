Яценюк готов объехать всю Украину: регионы должны услышать друг друга

Заседания круглых столов для стабилизации ситуации пройдут в разных областях Украины, и в этом будет задействован весь состав Кабмина.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время заседания круглого стола в Киеве, передает "Украинская правда".

"Мы просили бы проехать в рамках круглого стола все регионы Украины, и весь состав Кабинета министров будет задействован в этом процессе", - подчеркнул он.

Яценюк также отметил, что первой целью круглого стола является безопасность человека.

"Надо, чтобы Киев услышал Донецк, Донецк услышал Львов, но чтобы вся страна не только слушала, но и прислушивалась друг к другу", - сказал премьер.

Также премьер отметил, что круглые столы должны проходить с участием представителей Евросоюза, США и России, в формате, "подобном Женеве, и результаты должны быть предусмотрены в международных решениях".

Кроме того, Яценюк заявил, что основным механизмом для достижения компромисса являются изменения в Конституцию относительно децентрализации власти, а также легитимные президентские выборы.

"Стране нужен легитимно избранный президент", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, открывая заседание круглого стола, и.о. президента Александр Турчинов заверил, что власть готова к диалогу с любым регионом, "готова услышать Донбасс, но для этого не нужно стрелять".