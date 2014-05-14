Ахметов выступил за единство Украины и рассказал, в чем счастье Донбасса

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов снова выступил в поддержку единства Украины и назвал лучший путь выхода из нынешнего кризиса на Донбассе.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте СКМ.

"Это единственный правильный путь: это изменение в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть из Киева переходит в регионы. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми", - говорится в заявлении Ахметова.

Также он подчеркнул, что никто в мире не признает "Донецкой народной республики" и напомнил, что основа экономики региона – угольная промышленность, металлургия, энергетика, машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяйство и все смежные предприятия, которые связаны с этими отраслями.

"Мы попадем под огромные санкции, мы не сможем ни продавать, ни производить. Это значит остановка производства, это значит безработица, это значит бедность", - подчеркнул Ахметов.

По мнению бизнесмена, сценарий присоединения к России также не нужен – ни России, ни Донбассу.

"И от этого не выиграет ни Россия, ни Донбасс. Мы попадем под огромные санкции, и точно так же мы не сможем ни продавать, ни производить свою продукцию. Это значит экономический спад, безработица и бедность", - отметил он.

Кроме того, Ахметов рассказал и о четвертом сценарии: оставить все, как есть – когда вся власть в Киеве, а регионы развиваются по остаточному принципу: "Этот путь изжил себя, он не имеет права на будущее".

По его словам, сегодня на Донбассе поселился страх: люди закрывают магазины, закрывают офисы, уезжают из города, на улицах стреляют и убивают людей.

"Мы живем в беде. А я хочу, чтобы Донбасс и каждый житель нашего региона были счастливыми. А что такое счастье? Счастье – это тогда, когда мир над головой", - отметил он.

При этом Ахметов выразил убеждение, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине.

"Счастье – это тогда, когда нас уважают. Уважают нашу историю, уважают нашу память, уважают наш язык, уважают наши праздники, уважают наши традиции и уважают наши амбиции - наши амбиции на лучшую жизнь", - подчеркнул он.

Бизнесмен добавил, что счастье это также сильная экономика, создание новых рабочих мест, достойная зарплата и достойная жизнь.

Напомним, сегодня в Киеве проходит круглый стол, участники которого ищут компромиссные пути выхода из кризиса в Украине.