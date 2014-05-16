В Донецке боевики штурмуют воинскую часть - СМИ

В Донецке террористы штурмуют одну из воинских частей внутренних войск №3037 по ул. Куприна, 1.

Об этом сообщили очевидцы, пишет УНИАН.

Правоохранители на сообщение очевидцев отвечают, что они в курсе происходящего.

Телефонист воинской части не стал ни опровергать, ни подтверждать данную информацию и только заявил по телефону: "Я не имею права давать какую-либо информацию".

Напомним, 6 мая сепаратисты в Донецке уже блокировали воинскую часть №3037, намеревались штурмовать, но после переговоров отложили штурм.

Также 16 мая в Донецке группа боевиков попыталась захватить здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.