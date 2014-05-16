В Донецке боевики штурмуют воинскую часть - СМИ

Телефонист части говорит, что не имеет права давать какую-либо информацию.
В Донецке террористы штурмуют одну из воинских частей внутренних войск №3037 по ул. Куприна, 1.
Об этом сообщили очевидцы, пишет УНИАН.
Правоохранители на сообщение очевидцев отвечают, что они в курсе происходящего.
Телефонист воинской части не стал ни опровергать, ни подтверждать данную информацию и только заявил по телефону: "Я не имею права давать какую-либо информацию".
Напомним, 6 мая сепаратисты в Донецке уже блокировали воинскую часть №3037, намеревались штурмовать, но после переговоров отложили штурм.
Также 16 мая в Донецке группа боевиков попыталась захватить здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.