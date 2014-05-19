Боевики в криминальных "республиках" востока Украины убивают женщин, грабят и пытают гражданских

Cитуация с правами человека на востоке Украины - критическая, говорится в отчете ООН.

Сепаратисты организовали уголовные "республики", передает ТСН.

Боевики объявили охоту на все украинское. Обратиться за помощью к правоохранителям невозможно, ведь сами милиционеры сливают всю информацию о проукраинских активистах. Они грабят все, что попадает под руки. Местная "самообороны", которая, прикрываясь лозунгами о борьбе с алкоголизмом, на самом деле вынесла весь алкоголь из магазина.

Террористы убивают украинцев без разбора, грабят и мародерствуют. В опасности - международные наблюдатели, журналисты и просто местное население.

В Донецке озверевшие грабители ворвались в обменник валют и не просто похитили деньги, а задушили беременную женщину. В Донецкой области боевики убили православного священника Павла Жученко. На прошлой неделе в Макеевке просто на остановке расстреляли женщину и 7 летнего ребенка, которому раздробили кости. Ранее террористы убили водителя, который отказался останавливаться на незаконном блокпосте рядом с поселком Юбилейный Луганской области.

А 37-летний бизнесмен Олег Бурихин хотел вывезти семью из опасного Антрацита. Он не доехал до пограничного пункта 15 км. Машину расстреляли. Выжила лишь 10-летняя девочка, которая вернулась с того света.

Донбасс стал второй Чечней. Горняк с Новогродовки Александр Гуров, который 20 лет проработал на шахте, рассказал, как те, что вчера назывались согражданами и соседями, похитили его и еще 5 его товарищей. Их нещадно били и резали. И все это происходило из-за того, что Александр снял флаг "ДНО" из мэрии родного города. Палачи взбесились, увидев татуировку "Слава Украине". На прошлой неделе шахтерские профсоюзы заявили, что с криминальными "республиками" пора заканчивать и попросили их вооружить.

Их страхи являются вполне реальными, потому что террористы убивают и пытают, грабят и мародерствуют. Лозунги о праве на особую позицию жителей крайнего Востока Украины, права на язык и экономическую самостоятельность оказались блефом. Ибо наемники приехали в Украину исключительно за деньгами, российские диверсанты - за Путинским приказом, русские фашисты - за больными идеями, а чеченцы приехали на сафари, и теперь отрезают уши у трупов как трофеи на память.

Только по официальным данным украинской Генпрокуратуры за время столкновений на Донбассе погибло 78 человек, зафиксировано 125 случаев захвата в заложники. На самом деле погибших гражданских в уголовных "республиках" придется считать долго, потому что, по данным руководителя центра "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, наши военные на Донбассе постоянно находят едва засыпаны землей захоронения неизвестных людей. С чувством страха и напряжения второй месяц живут в квартирах жители Донбасса.

Больше всего нажились на беде Донецкой и Луганской откровенные бандиты, создав под вывеской "ДНР" И "ЛНВ" свои криминальные "республики".

видео: ТСН.