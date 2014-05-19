"Стрелок" под прикрытием патриарха Кирилла готовил захват Крыма и Донбасса - СМИ

19 мая 2014, 09:20

Гиркин, прикрываясь святыней, вел разведку в Украине.

Патриарх Кирилл в Украине

Через два месяца после незаконного "референдума" в Крыму, который дал России возможность оккупировать полуостров, открылись новые подробности этой операции. Выяснилось, что российский диверсант Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" хорошо изучил Украину под патронатом патриарха Кирилла, Российской православной церкви и кремлевского миллиардера.

Прикрываясь православием, члены Госдумы РФ вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума, сообщает ТСН.

За месяц до захвата Крыма, 30 января, в Симферополь под патронатом Российской православной церкви и патриарха Кирилла с Афона привезли православную святыню - Дары Волхвов. Безопасность ценной реликвии христианского мира доверили охранять Гиркину, который сейчас руководит террористами на Донбассе.

"Фактически Гиркин, прикрываясь этой святыней, использовал поездку для проведения разведдеятельности на территории Украины, в Крыму, и проводил встречи с руководителем самопровозглашенного правительства Аксеновым", - рассказал оперативник СБУ.

Оказалось, что Гиркин был постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.

В январе вместе с Гиркиным в Крыму высадился целый десант российских политиков в составе делегации Даров Волхвов. Среди них был российский миллиардер Константин Малафеев и депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин.

Последний - один из руководителей Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". Он известен тем, что поддерживал российские войска в Чечне, а позже - сирийскую армию. Имеет награды ФСБ.

Также в делегации был Олег Лебедев - тоже член партии "Единая Россия". Бывший афганец и нынешний руководитель областной организации боевых искусств.

"Заслуживает внимания общение Стрелкова с лицом по имени Константин Валериевич. По сути, это Малафеев. Эта беседа с докладом о проделанной работе", - рассказал сотрудник СБУ, вспомнив об аудиозаписи доклада, сделанного на Пасху, когда боевики расстреляли украинских военных.

Как пишет издение, состав крымской делегации Русской православной церкви не мог обойтись без благословения патриарха Кирилла Гундяева, который фактически отдал формирование религиозной делегации на откуп ФСБ и ГРУ России.

"Очевидно, что привоз так называемых Даров волхвов в Украину - это была такая система, когда под прикрытием этой акции перевезли террористов", - рассказал священник Московского патриархата, который живет и служит на Востоке Украины. Он скрывает свое имя и лицо, поскольку один из немногих на Луганщине, кто отстаивает целостность государства.

Его исповедь на камеру шокирует, потому подтверждает: Дары волхвов были не единственной спецоперацией под прикрытием российской церкви. В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, вообще была под опекой российской церкви.

Напомним, что глава информуправления УПЦ КП, архиепископ Евстратий чате в "Главреде" рассказал: идеологической основой нынешней агрессии России и Владимира Путина против Украины является идея "русского мира", сформулированная патриархом Кириллом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Гиркин Стрелок Крым захват аннексия оккупация Патриарх Кирилл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять