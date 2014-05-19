"Стрелок" под прикрытием патриарха Кирилла готовил захват Крыма и Донбасса - СМИ

Через два месяца после незаконного "референдума" в Крыму, который дал России возможность оккупировать полуостров, открылись новые подробности этой операции. Выяснилось, что российский диверсант Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" хорошо изучил Украину под патронатом патриарха Кирилла, Российской православной церкви и кремлевского миллиардера.

Прикрываясь православием, члены Госдумы РФ вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума, сообщает ТСН.

За месяц до захвата Крыма, 30 января, в Симферополь под патронатом Российской православной церкви и патриарха Кирилла с Афона привезли православную святыню - Дары Волхвов. Безопасность ценной реликвии христианского мира доверили охранять Гиркину, который сейчас руководит террористами на Донбассе.

"Фактически Гиркин, прикрываясь этой святыней, использовал поездку для проведения разведдеятельности на территории Украины, в Крыму, и проводил встречи с руководителем самопровозглашенного правительства Аксеновым", - рассказал оперативник СБУ.

Оказалось, что Гиркин был постоянным членом православных делегаций в Украине. Есть подтверждение, что он планомерно посещал южные и восточные епархии УПЦ. Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию. И, судя по всему, он был не один такой паломник.

В январе вместе с Гиркиным в Крыму высадился целый десант российских политиков в составе делегации Даров Волхвов. Среди них был российский миллиардер Константин Малафеев и депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин.

Последний - один из руководителей Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство". Он известен тем, что поддерживал российские войска в Чечне, а позже - сирийскую армию. Имеет награды ФСБ.

Также в делегации был Олег Лебедев - тоже член партии "Единая Россия". Бывший афганец и нынешний руководитель областной организации боевых искусств.

"Заслуживает внимания общение Стрелкова с лицом по имени Константин Валериевич. По сути, это Малафеев. Эта беседа с докладом о проделанной работе", - рассказал сотрудник СБУ, вспомнив об аудиозаписи доклада, сделанного на Пасху, когда боевики расстреляли украинских военных.

Как пишет издение, состав крымской делегации Русской православной церкви не мог обойтись без благословения патриарха Кирилла Гундяева, который фактически отдал формирование религиозной делегации на откуп ФСБ и ГРУ России.

"Очевидно, что привоз так называемых Даров волхвов в Украину - это была такая система, когда под прикрытием этой акции перевезли террористов", - рассказал священник Московского патриархата, который живет и служит на Востоке Украины. Он скрывает свое имя и лицо, поскольку один из немногих на Луганщине, кто отстаивает целостность государства.

Его исповедь на камеру шокирует, потому подтверждает: Дары волхвов были не единственной спецоперацией под прикрытием российской церкви. В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, вообще была под опекой российской церкви.

Напомним, что глава информуправления УПЦ КП, архиепископ Евстратий чате в "Главреде" рассказал: идеологической основой нынешней агрессии России и Владимира Путина против Украины является идея "русского мира", сформулированная патриархом Кириллом.