Луганские террористы объявили Болотова главой "республики"

В воскресенье, 18 мая, члены террористической организации "Луганская народная республика" избрали своим главой Валерия Болотова.

Такое решение приняло "республиканское собрание" ЛНР, сообщает ZN.UA.

Собрание также утвердило временную "конституцию" республики. Председателем собрания избран Алексей Карякин, а "премьером" - Василий Никитин, который ранее был пресс-секретарем т.наз. "Юго-восточной армии".

"Моими первыми шагами на посту премьер-министра республики будет формирование правительства. О конкретных кандидатурах я заявлю позднее. Состав кабинета будет объявлен во второй половине дня", - заявил Никитин.

Напомним, Болотов был провозглашен "народным губернатором" Луганщины 21 апреля на заседании "народного схода" в захваченном здании управления СБУ в Луганске.

Также напомним, что 11 мая на Луганщине провели незаконный "референдум", по итогам которого 96,2% проголосовавших якобы высказались за государственную самостоятельность региона и создание "Луганской народной республики". 12 мая "руководство" провозглашенного государства объявило о независимости.