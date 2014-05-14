Лидер сепаратистов Луганщины выехал в Россию: пограничники не задержали

"Народный губернатор" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов официально уехал в Россию, украинские пограничники ему не препятствовали, поскольку не получали соответствующего поручения.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов, передает Укринформ.

"Он не бежал, он официально выехал через пункт пропуска "Должанский" как гражданин Украины", - заявил Астахов.

В Госпогранслужбе разъяснили, что никаких поручений по Болотова со стороны милиции не поступало.

"Не было никакого запрета на выезд ему за границу", - резюмировал председатель ГПС.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 13 мая, сепаратисты, которые орудуют в Луганске, заявили, что на "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерия Болотова совершено покушение.

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