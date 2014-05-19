Россия не отвела от украинской границы даже батальона – военный эксперт

Несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина об отводе войск от границ с Украиной, группа "Информационное сопротивление" пока не зафиксировала отвод российских войск от украинской границы.

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил УНИАН.

"Мы не фиксировали отвод российских войск с украинской границы на уровне даже отдельного батальона, то есть по состоянию на сегодняшнее утро никаких изменений в численности группировки и эта картина наблюдается уже не первую неделю, не произошло, то есть войска не убывают, но и не прибывают", - отметил он.

Тымчук предположил, что, "возможно, если эта команда придет, то на сегодняшний вечер или завтрашнее утро мы будем фиксировать отвод войск".

Ранее "Главред" сообщал, что в НАТО тоже заявили, что пока не увидели обещанного Путиным отвода российских войск от границ Украины.