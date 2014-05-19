Киев требует от Москвы отменить военные учения возле украинской границы

После того как президент РФ Владимир Путин заявил отводе войск от границ с Украиной, отечественный МИД заявил, что информация о реальных шагах российской стороны в связи с этим проверяется.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

Кроме того внешнеполитическое ведомство требует от российской стороны отменить анонсированные на период с 21 до 25 мая военные учения ВВС РФ "Авиадартс-2014" в районе Липецка, Воронежа и Рязани, как усиливающие напряжение в период проведения в Украине президентских выборов и не способствующие деэскалации ситуации в регионе.

Ожидаем от российского руководства принятия реальных мер по выполнению Женевских договоренностей от 17 апреля с.г., говорится в обращении украинского МИДа.

"Украина продолжает последовательную реализацию шагов, предусмотренных Женевской заявлением, в частности проведение серии общенациональных "круглых столов" национального единства. Целью этих "круглых столов" является обсуждение не федерализации, а тех актуальных проблем, которые сегодня действительно волнуют украинское общество: децентрализация власти, борьба с коррупцией, социально-экономические реформы, гуманитарная проблематика", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее "Главред" сообщал, что в НАТО заявили, что пока не увидели обещанного Путиным отвода российских войск от границ Украины.

Фото: mil.ru