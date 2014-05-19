Власти Красноармейска открестились от "присяги" ДНР: террористы к ним не обращались

В горсовете говорят, что боевики к ним даже не обращались
И.о. городского головы Красноармейска Донецкой области Галина Гаврильченко не присягала на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика".
Об этом со ссылкой на отдел информации, прессы и связям с общественностью Красноармейского горсовета сообщает издание 06239.com.ua.
"Сегодня никто из представителей "Донецкой народной республики" не обращался к городской власти и депутатам с предложением перейти на сторону ДНР. Эта информация не достоверна и является провокационной", - заверили в горсовете.
Ранее "Главред" сообщал, что командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко заявил о готовности руководства Красноармейска присягнуть на верность боевикам из ДНР. Он пригрозил террористами жесткими мерами и напомнил властям об уголовной ответственности за сепаратизм.
Фото: 06239.com.ua