Власти Красноармейска открестились от "присяги" ДНР: террористы к ним не обращались

И.о. городского головы Красноармейска Донецкой области Галина Гаврильченко не присягала на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика".

Об этом со ссылкой на отдел информации, прессы и связям с общественностью Красноармейского горсовета сообщает издание 06239.com.ua.

"Сегодня никто из представителей "Донецкой народной республики" не обращался к городской власти и депутатам с предложением перейти на сторону ДНР. Эта информация не достоверна и является провокационной", - заверили в горсовете.

Ранее "Главред" сообщал, что командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко заявил о готовности руководства Красноармейска присягнуть на верность боевикам из ДНР. Он пригрозил террористами жесткими мерами и напомнил властям об уголовной ответственности за сепаратизм.

Фото: 06239.com.ua