Швейцария расширила "черный список": российские чиновники, террористы и Царев

Правительство Швейцарии решило расширить "черный санкционный список" за агрессию против Украины, добавив в него 13 человек, среди которых есть российские политики и силовики, а также украинские политики и представители сепаратистов. Полный список содержит 61 фамилию.

Об этом сообщили в Государственном секретариате экономики Швейцарии (СЕКО), который выступает исполнителем решения, принятого правительством, пишет ИТАР-ТАСС.

Обновленный список включает в себя, в частности, первого замруководителя администрации президента РФ Вячеслава Володина, командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова, а также председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина.

Под санкции попали четыре представителя регионального руководства оккупированного Крыма и Севастополя, а также российских ведомств в автономии: и.о. начальника Федеральной миграционной службы России по Крыму Петр Ярош, и.о. начальника Федеральной миграционной службы России в Севастополе Олег Козюра, так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская и так называемый и.о. прокурора Севастополя Игорь Шевченко.

Еще шесть новых фигурантов "черного списка" - сепаратисты Донбасса, признанные ГПУ террористами. Среди них: "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев, а также Игорь Безлер и Игорь Какидзянов, так называемый "глава ЦИК Донецкой народной республики" Роман Лягин, так называемый "глава ЦИК Луганска" Александр Малыхин и нардеп Олег Царев.

Полный список, с учетом 33 лиц, внесенных в него 2 апреля, и 15 лиц, включенных 2 мая, на данный момент охватывает 61 фамилию.

Помимо этого, швейцарцы ввели ограничения в отношений двух компаний "Черноморнефтегаз" и "Феодосия".

"В отношении всех этих лиц вводятся ограничения на финансовые операции на территории Конфедерации. Они не смогут перевести в Швейцарию свои активы, которые имеются у них за переделами ЕС. Перевод активов из стран ЕС уже исключен, так как они заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза", - добавили в СЕКО.

Также стало известно, что швейцарским финансовым посредникам запрещено устанавливать новые деловые отношения с физическими лицами, указанными в санкционном списке, однако существующие деловые связи не попадают под запрет, информируют власти страны.

Сообщается, что всем лицам, попавшим в список, запрещен въезд в Швейцарию на основании того, что страна, не являясь членом ЕС, входит в Шенгенскую зону и применяет общеевропейские правила.

Кроме вышесказанного добавим, что санкции Швейцарии вступят в действие во вторник, 20 мая, в 12:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени). Власти страны объяснили, что основная их цель - "помешать обходу международных санкций, связанных с ситуацией в Украине".

Ранее в ответ на произошедшие в Украине события Швейцария заморозил счета в банках Конфедерации Виктора Януковича и его окружения, приостановил поставки в РФ материалов военного назначения, программу тренировки в Швейцарии российских военных специалистов, а также переговоры с Россией по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

Стоит также напомнить, что 12 мая министры иностранных дел Евросоюза расширили "черный санкционный список" за агрессию против Украины. Всего в новом списке 13 человек и две крымские компании.