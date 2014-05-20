Ахметов резко выступил против сепаратизма: это геноцид Донбасса

Бизнесмен, владелец компании СКМ Ринат Ахметов резко выступил против сепаратистов и террористов из так называемой "Донецкой народной республики".

Соответствующее видеообращение олигарха показал телеканал "Украина". В своем заявлении Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что категорически против так называемой ДНР, пишет "Остров".

Приводим полный текст заявления:

"Дорогие земляки!

Сегодня мариупольцы хотели провести марш мира. И, как мне сказали, на акцию собирались выйти более пятидесяти тысяч человек. И это – только в одном Мариуполе! А по Донбассу сегодня готовы выйти миллионы!

Почему? Потому что люди устали жить в страхе. Устали жить в терроре. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с гранатометами.

В городах бандитизм и мародерство.

Это разве мирная жизнь? Это разве сильная экономика? Это разве достойная работа и достойная зарплата? Нет! И именно поэтому люди хотели выйти на марш мира.

Но утром мне сказали, что в Мариуполе появились пулеметы, что мирных людей, мирную акцию хотят расстрелять! И я немедленно связался с директорами наших предприятий и призвал их приостановить участие в марше мира. Потому что человеческая жизнь - это главная ценность. И я никогда не позволю, чтобы пролилась кровь. Я призвал приостановить акцию. Приостановить, но не остановить! Потому что если мы остановим, Донбасс и дальше будет в крови!

Я хочу сказать всем – мы не остановимся. Нас не запугать! Нас не запугать никому! В том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой народной республикой.

Скажите мне пожалуйста кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края, какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса это что – отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей - это что, борьба за счастье нашего края? Нет! Это борьба против жителей нашего края! Это - борьба против Донбасса! Это- геноцид Донбасса!

И я не позволю уничтожить Донбасс! Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я призываю всех объединиться в нашей борьбе.

За Донбасс без оружия! За Донбасс без масок! За Донбасс с мирным небом над головой!

Сегодня представители, так называемой, ДНР захватили железную дорогу. Они не просто остановили железную дорогу, они остановили сердце Донбасса! Потому что промышленность Донбасса без железной дороги умрет. А значит умрет Донбасс - наш трудовой край!

И поэтому я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира! Против кровопролития!

И пока мир не установится, каждый день в 12 часов по всему Донбассу будет раздаваться такой гудок. Я так же призываю всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции".

Напомним, ранее террористы из ДНР требовали от компаний Ахметова платить налоги их "республике".