Террористы на Донбассе угрожали повесить директора за выборы и напали на управление химзавода

Провокации пророссийских террористов в Донецкой области продолжаются.

В частности, в Артемовске экстремисты пригрозили сжечь одно из учебных заведений, а его директора повесить, если в здании откроется избирательный участок по выборам президента Украины, сообщает "Остров" со ссылкой на работников образовательного учреждения.

По их словам, люди в масках пришли к руководству заведения и прямо пригрозили: "Если у вас здесь будут выборы, мы вас сожжем, а директора повесим".

Похожий случай произошел в Куйбышевском районе Донецка. Там представители террористической "Донецкой народной республики" также угрожают сжечь избирательный участок в случае, если он откроется на выборах.

Как сообщили работники одного из автотранспортных предприятий, к ним пришли два человека в масках и предупредили: "Если тут будут выборы, у вас будут "коктейли Молотова".

Кроме того, в понедельник, 19 мая, группа вооруженных лиц совершила нападение на управление химпредприятия "Трансаммиак" в Горловке.

"На производственное управление ГП "Трансаммиак" совершено нападение группой вооруженных лиц. Было похищено несколько единиц автомобильной и компьютерной техники. Нанесен ущерб зданию", - сообщили в пресс-службе Горловского горсовета.

"Как сообщили в управлении гражданской защиты населения, на работу управления произошедшее ЧП не повлияло. В настоящее время перекачка аммиака не производится в связи с остановкой производства концерном "Стирол". Угрозы жизни и здоровью горловчан нет", - отметили представители городских властей.

Больше о провокациях террористов на востоке Украины и спецоперации против них читайте в спецтеме "Главреда".