Рада разрешила силовикам голосовать на Донбассе по военным билетам

Верховная Рада Украины разрешила военнослужащим, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, принимать участие в голосовании во время президентских выборов 25 мая при наличии военного билета.

Об этом говорится в законопроекте №4905, который поддержало необходимое количество нардепов, пишет Украинская правда, ссылаясь на "Украинские новости".

Так, за указанный выше документ проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226.

Также принятый закон разрешил окружным избирательным комиссиям в случае необходимости увеличивать, в том числе в день голосования, численность участковых избирательных комиссий до 18 лиц.

Кроме того, согласно документу, в случае невозможности передачи избирательных бюллетеней от Центральной избирательной комиссии окружной или от окружной - участковой такие бюллетени считаются неиспользованными и погашаются путем передачи для уничтожения предприятию-изготовителю.

Добавим, что выборы президента Украины назначены на 25 мая. В то же время на востоке Украины продолжается операция против пророссийских террористов.

Кроме вышесказанного напомним, ранее политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин понимает, что такие действия будут большим риском и глупостью.