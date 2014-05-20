Третий круглый стол национального единства перенесли в Николаев

Третий круглый стол национального единства перенесен из Донецка в Николаев и состоится 21 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной государственной администрации, пишет РБК-Украина.

Украинские чиновники должны приехать на заседание по обсуждению ситуации на Востоке.

"13:30 - состоится заседание третьего Всеукраинского круглого стола национального единства с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Место проведения: Черноморский государственный университет им. Петра Могилы, ул. 68 Десантников, 10", - отмечается в сообщении.

Также 21 мая в Николаеве также пройдет выездное заседание Кабмина под председательством премьер-министра Арсения Яценюка.

Напомним, ранее третье заседание Всеукраинского круглого стола национального единства планировалост провести в Донецке.