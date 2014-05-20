Две трети украинцев считают захваты зданий на востоке агрессией России или терактами – опрос

43% украинцев расценивают захват вооруженными людьми админзданий и силовых учреждений на востоке Украины как скрытую агрессию со стороны России, еще 23% - как теракт.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ведущих соцслужб, проведенных по заказу ВОО "Комитет избирателей Украины", сообщает УНИАН.

Директор соцслужбы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции рассказал: "На вопрос, как вы оцениваете захват вооруженными людьми на юго-востоке ряда административных и силовых учреждений, 23% украинцев считают это террористическим актом, почти 20% говорят о том, что это народное восстание и больше всего - 43% - украинцев считают, что это скрытая агрессия со стороны России, 16% респондентов не смогли определиться", - отметил он.

"Вся западная Украина, центр, север Украины, Киев и лишь треть востока, в Днепропетровской, Запорожской области, и на юге, считают, что это агрессия со стороны России", - сообщил Антипович.

"О народном восстании говорят около 40% жителей Харьковской области и более 50% жителей Донбасса", - заметил он.

Также социолог добавил, что на вопрос, каким образом руководство Украины должно вести себя с людьми, которые захватывают административные и силовые учреждения на востоке Украины, "почти 40% ответили, что нужно вести мирные переговоры, около четверти – 24% - говорят, что нужно применять силу для освобождения захваченных учреждений и треть - 32% - говорят, что нужно как вести переговоры, так и применять силу".

Исследование проведено 8-13 мая тремя социологическими службами: Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" среди населения в возрасте от 18 лет, квотная выборка 6,2 тысяч респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым. Метод исследования – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 0,8%.

Ранее "Главред" сообщал, что сейчас на Донбассе вооруженные люди захватывают участковые комиссии и окружкомы, пытаясь сорвать выборы президента.