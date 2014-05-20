Вице-губернатор: коммунисты срывают выборы на Днепропетровщине - Симоненко и Ко перешли все границы

Вице-губернатор Днепропетровщины Борис Филатов заявил, что члены избирательных комиссии от Компартии массово пытаются сорвать выборы в области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Симоненко и Ко перешли все границы. Они хотят сорвать выборы и украсть у нас нашу страну. Прямо сейчас на Днепропетровщине начался массовый выход комми из избирательных комиссий", - написал он.

"Я обращаюсь ко всем патриотам вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов. Давайте заменим краснопузую нечисть в избиркомах. Проведем выборы. А с ними разберемся чуть позже", - предложил он.

Филатов также привел телефон оперативного штаба ОГА по проведению выборов в Днепропетровской области: 056 742-70-33.

Ранее "Главред" сообщал, что сейчас на Донбассе вооруженные люди захватывают участковые комиссии и окружкомы, пытаясь сорвать выборы президента.