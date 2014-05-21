Под Славянском боевики напали на блокпост силовиков и пытались атаковать военных

Во вторник вечером, 20 мая, под захваченным террористами Славянском Донецкой области боевики напали на блокпост силовиков, но участники АТО отбили атаку и вынудили террористов отступить. Также боевики безуспешно пытались атаковать колонну военных.

Об этом сообщает руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на совей странице в Facebook.

"20 мая 2014 в 20:40 вооруженные стрелковым оружием и снайперскими винтовками бандиты численностью до 40 человек совершили попытку нападения на блокпост украинских силовиков в районе населенного пункта Славянск", - написал он.

"Бандиты пытались обойти блокпост по холмам слева, но в результате решительных действий украинских солдат отступили, проведя минометный обстрел позиций блокпоста", - добавил Селезнев.

По его словам, действия участников АТО также "вынудили отступить бандитскую группировку численностью до 20 человек во время их попытки нападения на колонну украинских военнослужащих в 21:30 в районе города Изюм (Харьковская область - ред.)".

"В вышеупомянутых событиях пострадавших среди гражданского населения и украинских силовиков нет", - сообщил Селезнев.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 20 мая, под захваченным террористами Славянском из-за активных боевых действий были обесточены пять сел.

До этого "Главред" сообщал, что 19 мая в Славянске во время боя украинских силовиков и террористов был поврежден газопровод, которым поставляется газ для частных домовладений.

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