Гудок для востока Украины: у террористов проблемы, но Путин не отступит

21 мая 2014, 21:28

Что изменится после заявлений Ахметова и протестов на его предприятиях.

После заявления Ахметова на востоке Украины начались протесты против террористов

 После проведения псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях уже прошло больше недели, а инициаторы так и не придумали, что делать с их сомнительными результатами. У Кремля не оказалось "плана Б" для "приговоренных" к отчуждению территорий, а местные хозяева региона долго не спешили демонстрировать степень своей влиятельности.

Самопровозглашенные "мэры" и "губернаторы" усиленно имитируют процесс наращивания "народными республиками" (официально признанными террористическими организациями) формальных признаков самостоятельности через раздачу виртуальных портфелей. В так называемых ДНР и ЛНР появились свои парламент, правительство и даже новая Конституция. Назначение на руководящие "должности" граждан России ("премьер" ДНР Александр Бородай, "министр обороны" Игорь Стрелков (Гиркин)) уже не считается моветоном. Но вот признавать эти "республики" даже в Кремле не торопятся. А призыв Стрелкова к России ввести "миротворческие силы" на восток Украины, прозвучавший сразу после обнародования результатов "референдума", остался неуслышанным. Зато его жалобы на пассивность местного населения в деле отстаивания независимости "новых государственных образований" с оружием в руках стал красноречивым свидетельством невысокого уровня поддержки "новой власти".

Не укрепляют позиции "государственных строителей" и внутренние разборки. "Министр топлива и энергетики" ДНР Алексей Грановский умудрился подать в отставку через день после назначения в знак протеста против решения "руководства" о национализации предприятий, принадлежащих местным олигархам, которые отказываются платить налоги в бюджет "республики". Да и с планами на будущее у дебютировавших в роли управленцев Востока заметны проблемы. Единственная цель, которая была озвучена ими четко – не дать провести выборы 25 мая. Что соответствует главной теме концерта, который уже несколько недель дают в Кремле. Дмитрий Медведев поспешил с прогнозом, анонсировав неучастие нескольких регионов Украины в выборах, что позволит поставить под сомнение легитимность нового президента.

В устанавливаемом "новой властью" специфическом порядке начали замечать угрозу не только жители, но и хозяин Донбасса Ринат Ахметов, официально не поддерживающий сепаратистов, но старательно соблюдавший нейтралитет. Стремительное превращение подведомственной территории в выжженную землю и рассадник бандитизма ему явно пришлось не по душе. Равно как и потеря контроля над происходящим.

Гудок на предприятиях Ахметова, призывающий на акцию протеста, стал первым публичным действием с его стороны в деле нейтрализации сепаратистского движения. Да и принятие в этот же день парламентом Меморандума взаимопонимания и мира авторства бизнес-партнера Ахметова Вадима Новинского вряд ли является совпадением.

Впрочем, считать забастовки и Меморандум действенными инструментами для обеспечения стабилизации ситуации в восточных регионах не стоит. Скорее, это лишь первые сигналы о готовности элит Востока перейти от громких заявлений о желании быть услышанными, читай - диктовать свои условия, к реальному поиску компромисса. Декларативный характер Меморандума подтверждает не только отсутствие в нем сроков выполнения парламентом зафиксированных обязательств, но и недельный перерыв, на который ушли депутаты.

Вместо того чтобы в срочном порядке принимать законы "О местном референдуме", об амнистии, реформировании судебной и правоохранительной системы, дополнительном гарантировании статуса русскому языку и обеспечении большей финансовой самостоятельности регионов, выписанные парламентским консилиумом в качестве лекарства для волнующегося Востока, депутаты предпочли взять очередную продолжительную паузу.

В то же время, в Меморандуме зафиксировано главное – отсутствие настойчиво навязываемых Россией требований внеблоковости Украины, федеративного устройства и предоставления русскому статуса государственного языка. Голосование фракции Партии регионов за этот документ стало демонстрацией отказа "распорядителей" восточных областей играть по написанному в Москве либретто. Но это вовсе не означает, что в Кремле протрубят к отступлению. Российские войска, вопреки заявлениям Владимира Путина, по-прежнему стоят у границ с Украиной, запланированные на 25 мая военные учения никто не отменял, а российский спецназ продолжает работать на украинской территории. Возможностей для выполнения программы-минимум, срыва выборов в нескольких регионах, достаточно.

Скорее всего, "хозяева" Востока не будут оказывать активного противодействия планам Кремля по срыву выборов. Голос Донбасса в нынешней кампании не является решающим, а среди фаворитов президентской гонки нет общепризнанного лидера восточных областей. Показательная конструктивность представителей региона накануне даты выборов – это лишь стремление застолбить за собой статус переговорщиков, на который стали претендовать марионетки Кремля. Будущему главе государства четко дали понять, с кем ему нужно договариваться о сохранении мира в стране после получения президентской булавы.

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