В МВД рассказали о причастности депутатов к трагедии в Одессе

В результате расследования трагических событий 2 мая в Одессе о подозрении в совершении преступлений будет объявлено двум депутатам от партии "Родина".

Об этом заявил советник главы МВД Станислав Речинский, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователями, которые расследуют это дело, уже установлено, что к организации массовых беспорядков причастны депутаты горсовета. В частности, депутаты от партии "Родина" Сергей Бовбалан и Евгений Хайкин. В ближайшее время им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, после чего оба будут объявлены в розыск", - сообщил Речинский.

Кроме того, он подчеркнул, что у следствия есть достаточно доказательств причастности к событиям в Одессе некоторых политических сил.

Речинский подчеркнул также, что следствие установило: массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями был задержан, а затем судом арестован, Сергей Долженков по прозвищу "Капитан Какао". Сейчас следствием уже установлена причастность этого гражданина к организациям одесской трагедии", - заявил советник главы МВД.

Он добавил также, что "отец Сергея Долженкова, бывший ректор милицейского ВУЗа, генерал милиции пытался организовать побег своего сына из страны. К этому даже привлекли гримера, чтобы изменить его внешность. Кроме этого, в Доме профсоюзов был найден его пистолет, который он получил, будучи еще работником милиции. Так они пытались сделать вид, что он также погиб во время пожара".

Напомним, в результате стычек и пожара в Одессе 2 мая погибли 48 человек, еще 250 травмированы. Сейчас лица, причастные к гибели людей, находятся в розыске.