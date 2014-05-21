В захваченном Крыму ищут "неблагонадежных" украинцев и требуют убираться - Тымчук

В оккупированном Россией Крыму процесс отказа от гражданства РФ превратился в механизм выявления и преследования крымчан, не лояльных Москве.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, процедура отказа от гражданства тех жителей, кто не желает принимать гражданство РФ, предельно усложнена, - на оформление необходимых документов и выстаивание в очередях в органах Федеральной миграционной службы РФ уходит до недели.

"Одновременно граждан, решивших отказаться от гражданства России, по домашним адресам "навещают" представители местной так называемой "самообороны", которые требуют от данных граждан убираться из Крыма. В ходе таких требований звучат угрозы физической расправы", - рассказал эксперт.

Подобные факты эксперты "Информсопротивления" зафиксировали в Симферополе и Судаке. "Совершенно очевидно, что данные провокации устраиваются при активном участии ФМС РФ, которая передает адреса и фамилии "не лояльных" граждан местным бандформированиям", - пишет Тымчук.

Он также напомнил, что автоматическое предоставление гражданства России крымчанам, без их на то согласия, является грубейшим нарушением норм международного права.

Ранее "Главред" сообщал, что на полуострове уголовники из Чечни и Дагестана устроили передел криминальных сфер влияния, теперь в Крыму начался криминальный беспредел.