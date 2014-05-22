На Донбассе появились позитивные тенденции, а у террористов проблемы и раскол - эксперты

В ситуации на захваченном пророссийскими террористами Донбассе наметились положительные тенденции, считают эксперты, опрошенные "Главредом".

Оптимизм, по их мнению, вселяет перемена настроений Рината Ахметова, выступившего против так называемой ДНР и высказавшегося в поддержку целостности Украины. Кроме того, они оценили как позитивный сигнал для страны раскол среди самих экстремистов в Донецкой области.

Без особого энтузиазма политологи отнеслись к принятому Верховной Радой Меморандуму мира и согласия, так как конкретных результатов от этого шага не ожидают.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко:

Принятый меморандум показывает слабость правящей коалиции и не представляет никакой общественной ценности и интереса. Потому не стоит чего-то от этого ожидать.

С изменением настроений Ахметова все сложнее. Он слишком долго раскачивал маятник сепаратизма и, в итоге, перестал контролировать его амплитуду. И когда этот маятник начал бить непосредственно по нему самому же, он попытался резко его остановить. Но это оказалось невозможным: маятник уже вышел из-под его контроля.

Ахметов пытается остановить этот маятник с одной целью: сохранить свои бизнес-преференции, а они, прежде всего, заключаются в государственных дотациях на добычу угля. То есть, уголь добывается по дотационной составляющей, а металл продается по коммерческим ценам – на этом и построен весь бизнес Ахметова. А сегодня все это у него "накрывается", и сейчас мы наблюдаем сумерки олигарха.

Однако, чтобы стабилизировать и успокоить ситуацию в регионе, на Донбассе, ни организационных, ни интеллектуальных ресурсов у Ахметова нет.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Принятый меморандум существенно ничего не изменит, но появление позитивных тенденций он означает. Один из самых важных подходов, когда речь идет о борьбе с экстремизмом и сепаратизмом, – нормализация отношений между теми, кто выступает за умеренные методы борьбы и вооруженные, между ними нужно проложить путь.

За данный меморандум проголосовало немало приверженцев предыдущей власти, и (фактически поддержал - ред.) Ахметов, который не всегда занимал однозначную позицию по отношению к нынешнему официальному Киеву, а сейчас его позиция смягчилась. Это значит, что в лагере сепаратистов есть раскол между приверженцами умеренных методов борьбы и вооруженных. Это – положительная тенденция.

Сама по себе она еще ничего не решает, но стратегически это значит, что есть крыло, которое поняло, что Луганская и Донецкая области просто не могут самостоятельно существовать, и это (их "независимость" - ред.) будет катастрофа, в первую очередь для них лично, и есть террористы, которым уже нечего терять. Потому данный раскол и стал поводом для принятия меморандума. Сам по себе он ничего не значит, потому что из него все вычищено, убраны все неоднозначные моменты. Но, все-таки, это значит, что есть люди, которые готовы договариваться о мирном улаживании конфликта.

Сейчас сепаратисты на Донбассе перешли в глухую оборону. Если раньше сохранялась интрига – распространится ли военный конфликт на другие области, и речь шла об экспорте террористического движения в Харьковскую и Запорожскую области, то сейчас об этом не говорится. Сейчас сепаратисты удерживают глухую оборону. Поскольку уже в самих Луганской и Донецкой областях люди заявляют, что так называемые ДНР и ЛНР – это, на самом деле, террористические организации, которые нужно гнать в шею. Потому наличие данного раскола – безусловный позитив.

Это является достаточно позитивной тенденцией, которая наметилась в этих регионах и показывает, что не так уж единогласно люди поддерживают эти республики, как еще две недели назад об этом заявляли сепаратисты и Россия.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Я не был бы оптимистом относительно подписанного меморандума, потому что, по большому счету, люди, проголосовавшие за него, не могут повлиять и приблизить разрешение ситуации – как с одной, так и с другой стороны. Фактически это была договоренность для того, чтобы функционировала Верховная Рада.

То есть, в интересах страны данный меморандум, на мой взгляд, не даст никакого результата. С точки зрения информационного повода и того, что мир закреплен в меморандуме – это вроде бы хорошо, но конкретных результатов ждать не стоит. Я не вижу инструментов, которые бы обеспечили эффект от принятого документа: ни Партия регионов не может влиять на ситуацию в Луганской и Донецкой областях, ни те партии, которые сейчас принадлежат к провластной коалиции.

Более интересны в этом плане заявления Ахметова. То, что он выступил против сепаратистов, значит, что он уже становится союзником украинской власти. А объединив усилия власти и возможности Ахметова на Донбассе, они могут добиться того, что события в этом регионе начнут развиваться иначе, и будут найдены решения проблем в этих областях. Это более действенный механизм, нежели подписание меморандума.

Что касается разногласий в среде сепаратистов сейчас. Разногласия и споры возникают тогда, когда есть сомнения в счастливом будущем. Потому эти споры только подтверждают то, что люди, которые называют себя руководителями так называемой "Донецкой народной республики" (нужно быть объективными: речь сейчас только о ДНР, потому что о "Луганской республике" мы ничего не слышали), не видят конечного результата, не понимают, каким он будет.

Именно потому и начали звучать разные точки зрения. Сначала у них была единая позиция, но потом тот, кто им писал сценарии за пределами Украины, от этого отказался – потому эти проблемы и возникают у них сейчас. То есть, сейчас у них нет общего знаменателя, который бы сводил бы их к единой точке зрения.