Представитель ОБСЕ о сепаратистах Донбасса: их не поддерживает даже Москва

Украинская власть правильно поступила, не позвав на "круглые столы", собирающиеся для объединения страны, представителей вооруженных пророссийских террористов, действующих на Донбассе. В целом же, террористы востока Украины - это "сборище одиночек", заблуждения которых не поддерживает даже Москва.

Об этом заявил спецпосланник ОБСЕ Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Der Spiegel, статью которого публикует "Инопресса".

Круглый стол - не замена парламенту, не национальный совет по обороне и не орган, принимающий какие-либо решения. Он не разрешит кризис в Украине, это было бы слишком амбициозно, но он может способствовать проведению выборов 25 мая в нынешних сложных обстоятельствах, - отметил представитель организации, заявив, что выборы - это "ближайшая оперативная цель" таких мероприятий.

Также, по мнению Ишингера, тот факт, что официальный Киев не пригласил на круглый стол вооруженных террористов, не является ошибкой. "Подобная трактовка в СМИ неправильна. Проблема заключается в том, что сами сепаратисты не только не признают киевское правительство, но и отказываются садиться за стол переговоров с его представителями. Рассылка приглашений не даст какого-либо результата", - уверен представитель ОБСЕ.

К тому же, отметил Ишингер, "участие представителей вооруженных сепаратистов превратит круглый стол в переговоры между противоборствующими сторонами". "Подобные попытки, разумеется, приветствуются, но они должны проходить при иных обстоятельствах, не в формате круглого стола. Для этих целей существуют кабинеты". Сами же сепаратисты, по мнению дипломата, - это "сборище одиночек, чьи заблуждения не поддерживает даже Москва". Население (точнее, его часть - ред.) симпатизирует сепаратистам, но "у симпатий есть строго определенные границы".



Дипломат подчеркнул, что возможное отделение восточной части Украины обернется для нее "нулевым ростом экономики и безработицей". Недовольство большинства населения Востока направлено против центральной власти: жители региона считают, что Киев совершенно не заботится о них. Это, уверен Ишингер, "вовсе не оправдательная речь в пользу отсоединения - это недовольство системой".

Напомним. и.о.президента Александр Турчинов отметил изменение настроений на Донбассе, жители которого, по его словам, увидели, что пророссийские террористы "ведут регион в бездну".