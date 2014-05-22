В Славянске террористы обстреливают жилой квартал и провоцируют силовиков

В Славянске террористы обстреливают жилой массив, чтобы спровоцировать украинских силовиков на активные действия.

Об этом сообщил руководитель медиацентра АТО Владислав Селезнев, пишет "Украинская правда".

Он отметил, что деятельность личного состава, задействованного в антитеррористической операции, направлена ​​на поддержание мира и спокойствия в регионе.

''Террористы, зная об этом, используют подлую тактику диверсионных действий, стреляют в украинских солдат из жилых кварталов, с детских площадок, прячась за спинами мирных жителей, хорошо понимая, что украинские силовики не станут при таких условиях стрелять в ответ. Воины Украины берегут жизни мирных людей'', - сказал Селезнев.

Отметим, что ранее в соцсетях сообщали о том, что вечером в среду в Славянске началась сильная стрельба.

Напомним, накануне и.о. президента Александр Турчинов заявил о финальной стадии АТО и намерении в ближайшее время очистить Донбасс от Украины.