Лукашенко о "референдумах" сепаратистов в Украине: они не имеют никакого значения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что так называемые "референдумы" сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины "не имеют никакого значения".

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дождь", сообщает РБК.

По словам Лукашенко, "референдумы", в результате которых были провозглашены признанные позже террористическими организациями Донецкая и Луганская "народные республики", "с точки зрения права не имеют никакого значения".

Президент Беларуси уверен, что любой референдум "должен проводиться на основании Конституции". "Я не говорю, в каких условиях проводился референдум", - добавил он.

Лукашенко также отверг вероятность повторения украинского сценария в Белоруссии, "по крайней мере, пока он президент".

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларуси нужна сильная Украина, и обещал не участвовать в агрессии против нашей страны.