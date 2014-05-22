Западные СМИ рассказали об Украине и страхе Путина

22 мая 2014, 14:08

На Западе обсуждают угрозу "доктрины путинизма".

Владимир Путин

 Президент России Владимир Путин исповедует доктрину, которая может угрожать всему миру. В то же время, его агрессия против Украины связана со страхом, что в случае сближения нашего государства с Европой в РФ тоже может появиться стремление к демократии.

Об этом пишет итальянское издание Il Sole 24 Ore, статью которого публикует Инопресса.

"Путинизм - доктрина, которая не обещает утопии или лучшего будущего, она обещает спасение России от катастроф, являющихся следствием либерализма", - отмечает автор статьи Пол Берман.

"Путин - угроза всему миру или всего лишь своему региону? Те, кто думают, что Путин - всего лишь местная угроза, утверждают, что он и его правительство не имеют доктрины, которая окажется привлекательной и за пределами российских границ. Такой аргумент выдвинул, например, президент Обама, и сделал это с привычной самоуверенностью. Надеюсь, он прав", - отмечает журналист.

"Но доктрина Путина - это анти-обамизм. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у этой доктрины имеется притягательность и логика, выходящая за пределы одной России. Путинизм - это доктрина, которая не обещает утопии или лучшего будущего. Она обещает спасти Россию - и силой своего примера другие страны - от катастроф, исходящих от малопонятного либерализма", - в то же время, обращает он внимание.

"И эта доктрина - вовсе не импровизированный радикализм. Это самый настоящий жесткий консерватизм, на который будут равняться консерваторы всего мира", - считает автор статьи.

Говоря об агрессии против Украины, издание отмечает: "Суть страха Путина за свою страну заключается в следующем: если Украине удастся присоединиться к Польше и другим соседним государствам, находящемся в благословенном круге демократического процветания, то и в России может возникнуть стремление к демократии. Только вот Россия будет больше похожа на Ирак, чем на Польшу; экономика вновь будет ввергнута в катастрофу эпохи Ельцина, мир внутри страны будет разрушен безумными этническими конфликтами, как это произошло с Югославией после Тито. Поэтому Путин приказал остановиться и щелкнул своим старым русским хлыстом". Автор уверен: "Пример Путина, без сомнения, обретет глобальную привлекательность".

"Например, Египет. Что думает генерал ас-Сиси по поводу ситуации в мире? Генерал слушает своих критиков, призывающих его вернуть демократические права "Братьям-мусульманам", с тем чтобы они могли соперничать в либеральной и демократической атмосфере. И генерал, поразмышляв, ответит им, что в условиях свободы, до военного переворота, именно "Братья-мусульмане" очень быстро распахнули двери для джихада, и Египет оказался на пути более страшного разрушения, чем ныне. Путин кажется генералу человеком более мудрым, чем Обама", - также пишет журналист.

"И на Кубе, в Африке, в Сирии и во многих других странах лидеры и диктаторы уверены, что Путин пожертвовал украинцами ради святого дела иерархии и стабильности", - предполагает автор статьи.

"Таким образом, Путин бросил вызов нам, либералам: объяснить, каким образом демократия может обеспечить безопасность, а не только свободу, невозможно с помощью пары лозунгов. Но ответ все же можно найти. Политический лидер, которому удастся сделать это, станет самым важным деятелем грядущей холодной войны - войны между либералами и консерваторами", - заключает Берман.

Напомним, накануне Путин заявил, что отвел войска от границ Украины.

В то же время, премьер Арсений Яценюк назвал это заявление блефом и отметил, что РФ не отказывается от планов захватить часть Украины.

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