Украина обвиняет Россию в попытке сорвать выборы президента

Министерство иностранных дел (МИД) обвиняет власти России в попытке сорвать выборы Президента Украины, назначенные на 25 мая 2014 г.

Об этом говориться в заявлении МИД Украины относительно очередных провокаций с российской стороны на границе с Украиной, обнародованном пресс-службой ведомства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередными попытками незаконного пересечения государственной границы Украины с территории РФ, которые происходят при полном попустительстве российских властей при преступной бездеятельности российских пограничников", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о попытках нескольких групп вооруженных боевиков, которые перевозили оружие и боеприпасы с территории РФ, вечером 21 мая прорвать государственную границу Украины в Краснодонском районе Луганской области, которые были прекращены украинскими пограничниками. В тот же день российский вертолет МИ-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.

"Эти и другие провокации российской стороны в Украине расценивают как попытки сорвать проведение президентских выборов 25 мая и дестабилизировать ситуацию в восточных областях нашего государства", - отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отмечают, что вчерашние события на украинско-российской границе в очередной раз подтверждают, что Россия продолжает нарушать свои международные обязательства и принципы межгосударственных отношений, игнорирует Женевские договоренности, сознательно избрав тактику на дальнейшее обострение положения.

В связи с этим в Украине призывают ООН, ОБСЕ и все международное сообщество осудить агрессивную политику России против нашего государства и продолжать решительные действия, которые не позволят сорвать выборы в Украине и заставят Кремль вернуться в русло международного права и цивилизованных отношений с внешним миром.

Напомним, 21 мая на Луганщине террористы штурмовали пограничные отряды, в результате чего были ранены шесть украинских пограничников.

Украина хочет созвать Совбез ООН, чтобы доказать вину РФ в разжигании конфликта.