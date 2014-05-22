Бой под Волновахой: сепаратисты снимали украинских военных перед атакой, опубликовано видео

В Интернете появилось видео, на котором были сняты украинские военные накануне бойни, которая произошла 22 мая утром под Волновахой.

Из переговоров, которые ведутся в видео понятно, что снимали сепаратисты. Они осматривали военную технику и называли силовиков АТО "оккупантами". Украинские военные в это время отдыхали.

Между тем, на своей страничке в Facebook Артем Шевченко написал:

"А вот и яркое свидетельство того, как ещё живое, а сегодня утром расстрелянное подразделение 51-ой волынской ОМБ, расслаблено, спустя рукава несёт службу. Прямо какой-то пикник на обочине: подходи - кто хочешь, разглагольствуй - что хочешь, документируй расположение техники - легко, веди вражескую пропаганду - сколько душе угодно. Вот они так походили, поснимали, поболтали, поагитировали, а на рассвете, когда ни секретов, ни боевого охранения - ни-че-го - приехали и расстреляли всех ", - пишет он.

Как известно, утром к блокпосту приехали террористы на двух бронированных инкассаторских бусах и двух джипах, а обстрел военных вели из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и ПЗРК.

Военные аналитики говорят, что в стратегическом размещении этого блокпоста были некоторые просчеты, из-за которых и стало возможным такое дерзкое нападение.

Напомним, по данным департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, число жертв нападения террористов на украинских силовиков под Волновахой в Донецкой области увеличилось до 16 человек.

Также в здравоохранении заявили о 31 раненом. Их доставили в медицинские заведения, но на данный момент не сообщается - это все силовики АТО, или среди них есть террористы.

Ранее и.о. Президента Украины Александр Турчинов заявлял о 13 погибших украинских военных.

Также стали известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни и в мирное время служили в 51-й моторизированной бригаде во Владимире-Волынском.

видео: youtube.com