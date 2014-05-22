В Минздраве подтвердили: под Волновахой погибли 16 украинских военных

Во время боя под Волновахой Донецкой области были убиты 16 украинских военных.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Украины Руслан Салютин в эфире "5 канала", пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, в бою были ранены 30 человек: восемнадцать из них были доставлены в госпитали Харькова и Днепропетровска, шесть - находятся в больнице Волновахи, и еще шесть тяжелораненых находятся в областных медицинских центрах города Донецк.

"На сегодняшнее время восемнадцать раненых находятся в госпиталях городов Харьков и Днепропетровск. Туда они были доставлены санитарной авиацией. Еще шесть раненых находятся в больнице Волновахи, шесть тяжелораненых находятся в областных центрах города Донецка", - сказал представитель Минздрава.

По его словам, раненые с различными степенями тяжести.

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии находятся раненые украинские военные, он сказал, что есть как легко раненые, так и раненые средней степени тяжести, а также тяжело раненые.

"Тяжело раненые, фактически, сконцентрированы в Волновахе и Донецке. Некоторые тяжело раненые переправлены в Харьков, где им будет предоставлена детализированная медицинская помощь", - сообщил он.

Как известно, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что в бою возле Волновахи утром в четверг погибло 13 украинских силовиков.

Позже департамент здравоохранения Донецкой обладминистрации сообщил о гибели 16 человек в бою под Волновахой, не уточнив, все ли они - военнослужащие украинской армии.

Также стали известны имена шестерых погибших под Волновахой. Все они родом с Волыни.