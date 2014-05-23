Выборы в Украине поддержали все члены Совбеза ООН, кроме России

На заседании Совета Безопасности ООН в поддержку выборов президента Украины высказались все члены Совбеза, кроме России.

Об этом сообщили украинский дипломат при ООН Егор Пивоваров, передает Укринформ.

"Украина донесла свою обеспокоенность провокационными действиями российской стороны, направленными на срыв выборов. Мы также проинформировали членов Совбеза относительно возможной дестабилизации обстановки в Украине 25 мая - в день голосований", - подчеркнул он.

Пивоваров отметил также, что "украинское правительство, общество рассматривает проведение президентских выборов как краеугольный камень стабилизации политической ситуации в стране".

"Западные партнеры высказались за то, чтобы Украина имела возможность провести транспарентные демократические выборы", - подчеркнул дипломат.

При этом, по его словам, представители Великобритании "призвали Россию способствовать нормализации обстановки на Востоке Украины и использовать свое влияние, чтобы дать украинской власти реализовать это волеизъявление".

На вопрос о позиции России во время заседания, Егор Пивоваров ответил: "Россия не выступала".

Напомним, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Киев инициирует заседание СБ ООН и намерен доказать, что РФ разжигает конфликт в Украине.