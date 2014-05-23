Путин пугал гражданской войной в Украине и "обосновал" захват Крыма

Президент России Владимир Путин считает, что после "государственного переворота" в Украине наступил хаос и якобы началась полномасштабная "гражданская война".

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

"Последовал государственный переворот, поддержанный американскими и европейскими партнерами. Что дальше — хаос, и сейчас мы видим — полномасштабная гражданская война", — сказал Путин, характеризуя ситуацию в Украине.

Кроме того, он объяснил, почему Россия захватила Крым. По его словам, если это не было сделано, то там жертв трагедий было бы больше, чем в Одессе.

"Если бы мы этого не сделали, то мы имели бы там большие трагедии, чем те, которые мы видим в некоторых городах Украины сегодня, скажем, в Одессе, где безоружных людей просто сожгли заживо, загнав их в помещение: 50 человек почти сожгли, еще 50 пропало без вести. Где они? Тоже убиты, на самом деле. Вот мы не допустили такой трагедии в Крыму, и я считаю, что мы сделали правильно", — сказал Путин.



Напомним, что в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе, организованных пророссийскими сепаратистами, погибли 48 человек, пострадавших - почти 250.