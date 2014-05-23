Российские вертолеты снова приблизились к украинской границе

В России в Краснодарском крае прошли тактические учения. Вертолеты РФ вплотную приблизились к украинской границе.

Боевые вертолеты тренировались в стрельбе по мишеням. Учения продолжались также в Белгороде и Брянске, пишет ТСН.

В российском министерстве обороны сообщили, что после учений 15 боевых самолетов и 20 поездов с персоналом уехали из этих регионов.

Ранее удаление российских войск заметили в Пентагоне и НАТО.

Однако, несмотря на указ Путина отозвать все войска, отступили лишь отдельные формирования. А на границе остаются десятки тысяч военных.

Как заявлял ранее президент России Владимир Путин, в Украине идет полномасштабная гражданская война.

"Государственный переворот, поддержанный американскими и европейскими партнерами. Что дальше - хаос. И сейчас мы видим - полномасштабная гражданская война", - пояснил Путин.

видео: ТСН.